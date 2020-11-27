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Новости > Промежуточные результаты «Великого будівництва» за год: Укравтодор сделал 4000 км дорог

Промежуточные результаты «Великого будівництва» за год: Укравтодор сделал 4000 км дорог

Автор: «Фраза»
27.11.20 12:47
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Промежуточные результаты «Великого будівництва» за год: Укравтодор сделал 4000 км дорог

В 2020 году Укравтодор построил и отремонтировал 4 000 км дорог во всей стране, согласно инициированной Президентом Владимиром Зеленским национальной программе «Велике будівництво». Фотографии некоторых из них опубликовал на своей страничке в Facebook Юрий Голик.

Среди них — трассы М-23 Берегово — Виноградов — Велыка Копаня и Т-07-18 Нижние Ворота — Воловец — Межгорье на Закарпатье, Н-13 Львов — Самбор — Ужгород во Львовской области, М-19 Доманово — Ковель — Черновцы — Тереблече в Тернопольской области, Н-07 Киев — Сумы — Юнаковка на Сумщине, Н-30 Васильевка — Бердянск в Запорожской области, трасса Северодонецк — Станица Луганская на Луганщине, Р-51 Мерефа — Лозовая — Павлоград в Харьковской области и другие.

Всего за первый год «Великого будівництва» планировали построить и отремонтировать 6 500 км дорог, из них 4 000 км выполнял Укравтодор, еще 2 500 км — областные государственные администрации.

Ранее Юрий Голик публиковал статистику использования средств Дорожного фонда областными администрациями.

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