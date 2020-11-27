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Новости > В Никополе ядовитый паук оставил без ног ветерана боевых действий в Афганистане

В Никополе ядовитый паук оставил без ног ветерана боевых действий в Афганистане

Александр Панько
27.11.20 12:01
778
В Никополе ядовитый паук оставил без ног ветерана боевых действий в Афганистане

Главное: Житель Никополя лишился обеих ног после укуса ядовитого паука.

Детали: 54-летний электромонтер Станислав Бойко ветеран пограничных войск и участник боевых действий в Афганистане, обрезал виноград у себя на даче в Никополе Днепропетровской области. Как сообщает NikopolNews, в процессе работы его укусил паук.

После этого у мужчины начались осложнения, в результате которых ему пришлось ампутировать обе ноги. Сейчас Бойко перевели из больницы Никополя в реанимацию в Днепре.

Работники местного ферросплавного завода на странице сообщества в Facaebook начали сбор денег для семьи пострадавшего.

Никопольский биолог Сергей Тороп считает, что монтера мог укусить желтосумный колющий паук Cheiracanthium punctorium. Это небольшие, но очень ядовитые пауки. По словам ученого, укус этого членистоногого сам по себе не смертелен, но может вызвать крайне сильную аллергическую реакцию.

Кроме того, у пострадавших наблюдается острая жгучая боль, отек укушенного места, рвота, головокружение, озноб, повышение температуры и артериального давления.

В тему: В апреле 2019 года в Запорожской области появились желтосумые колющие пауки.

К середине года они добрались до Киева.

Тэги: больница, насекомые, происшествие, Днепр, Днепропетровская область, паук, укус, ампутация, Никополь, новости Украины, Станислав Бойко

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