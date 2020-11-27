Британцы составили список симптомов инфаркта

Главное: Как распознать инфаркт? Об этом поведали британцы.

Детали: Эксперты из Национальной службе здравоохранения Великобритании составили список симптомов инфаркта. Они поведали, как отличить его от обычной панической атаки.

Медики отмечают: «Если у человека возникает чувство непреодолимого страха, это может быть признаком и панической атаки, и инфаркта».

В их отчете сказано: «Среди других симптомов, которые совпадают при этих состояниях, следует упомянуть такие: тошнота, одышка и боль в груди. При этом следует обратить внимание на то, что боль в груди при инфарктах отдает в другие части тела: левую руку, шею, челюсть, спину и живот».

Британцы поведали: «При сердечном приступе у человека, помимо тошноты, может возникать рвота, а также кашель и потоотделение».

Также отмечается: «При панической атаке человек испытывает озноб или приливы, учащенное сердцебиение, дрожь и покалывания в конечностях, ощущение удушья, сухость во рту и звон в ушах».

В тему: ранее мы писали, что был назван ключевой фактор инфаркта.