Россия завезла на оккупированный Донбасс «юбилейный» «гуманитарный конвой»

Главное: Россия завезла на оккупированный Донбасс сотый так называемый «гуманитарный конвой».

Детали: 26 ноября Российская Федерация в одностороннем порядке осуществила оформление очередного, сотого по счету, так называемого «гуманитарного конвоя». Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, с 5.30 до 6.35 26 ноября через российские пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган» на въезд в Украину проследовало 2 колонны в составе 14 автомобилей.

При этом их перемещение в очередной раз происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным Комитетом Красного Креста модальностей, в связи с чем украинская межведомственная группа осуществляла лишь визуальное наблюдение, без выполнения контрольных функций.

По данным пограничников, в грузовиках, которые были заполнены на 40-50%, «якобы перевозили медицинское оборудование и медикаменты».

В тему: Как известно, российская сторона отказывается предоставлять Украине информацию о содержании груза, а характер груза часто не соответствует указанному в сообщениях со стороны РФ.

Ранее автомобили так называемого «гумконвоя» возили на Донбасс боеприпасы и оружие. Однако после того, как боевики и РФ возобновили железнодорожное сообщение, по некоторой информации, оружие и боеприпасы попадают на оккупированные территории в поездах.