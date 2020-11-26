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Новости > В Черное море у Одессы снова выливается нефть

В Черное море у Одессы снова выливается нефть

Александр Панько
26.11.20 11:57
839
В Черное море у Одессы снова выливается нефть

Главное: В Одесской области у причала терпит бедствие сорокалетний буксир. Вокруг него образовался разлив нефти.

Детали: В пос. Александровка возле Черноморска Одесской области тонет буксир «Аметист» морской поисково-спасательной службы. Как сообщает «Думская» со ссылкой на местных рабочих, вокруг него образовалось пятно нефтепродуктов. Персонал базы попытался откачать воду из отсеков, однако к вечеру 25 ноября локализовать аварию не удалось.

Спасатели рассказывают, что на стоянке в Александровке несколько лет подряд происходили кражи металла. Неизвестные снимали с судов, находящихся у причалов, водонепроницаемые двери и переборки.

«Аметист» был построен в 1977 году по проекту 1454, тип «Напористый». Его длина составляет 58 м, ширина 12,6 м, осадка 4,5 м. Водоизмещение 1670 тонн. Скорость 13,5 узлов, экипаж 35 человек. Судно не было введено в эксплуатацию, но находилось на балансе казенного предприятия «Морская поисково-спасательная служба».

В тему: 22 ноября 2019 года у побережья Одессы завалился на борт танкер Delfi, в результате чего начался разлив нефтепродуктов.

22 июня 2020 года пятно разлива стремительно увеличилось и даже достигло зоны водоема, в которой купаются отдыхающие.

Тэги: происшествие, нефть, Одесская область, кораблекрушение, криминал, буксир, Черноморск, новости Украины, Александровка

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