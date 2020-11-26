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Новости > Как оказалось, в Чернобыльской зоне вовсю «пляшет» радиация

Как оказалось, в Чернобыльской зоне вовсю «пляшет» радиация

Агата Кловская
26.11.20 11:42
693
Как оказалось, в Чернобыльской зоне вовсю «пляшет» радиация

Главное: В Чернобыльской зоне фиксируют скачки радиации. Названы причины.

Детали: Последние дни (с 17 ноября) в Чернобыльской зоне фиксируют скачки уровня радиации. Об этом сообщает Save Dnipro.

Как стало известно, что 17 и 18 числа на станции мониторинга у нового хранилища отработанного ядерного топлива ХОЯТ-2 резко подскочили показатели радиационного загрязнения.

В публикации сказано: «Показатели 17 ноября в 18:08 достигли невероятных 124 000 нЗв/час, тогда как стандартными даже для этой загрязненной местности являются 210 нЗв/час, что почти в 600 раз меньше, а 18 ноября в 11:45 на соседней станции Отводной канал - 62 400 нЗв/час, то есть почти в 300 раз выше обычного значения».

Также там поведали: «18 ноября к новому хранилищу ХОЯТ-2 впервые было перегружено отработанное ядерное топливо с ЧАЭС для длительного хранения (до ста лет)».

Активисты говорят: «Специалисты-консультанты утверждают, что такое загрязнение от перемещения отработанного ядерного топлива невозможно. Они заявляют, что топливо, которое официально готовят на захоронение тщательно закупоривают в контейнерах, которые должны защищать от радиации. Поэтому вопрос, почему в день и в канун загрузки ОЯТ происходили такие чрезвычайно высокие скачки радиации, остается открытым. Или эксперты ошибаются».

Наблюдатели утверждают: «Радиационный фон прыгал в сотни, а то и тысячи раз на почти всех измерительных постах в зоне отчуждения. Пост мониторинга в бывшем селе Стечанка 17 ноября в 10:55 зафиксировал показатель в 117 000 нЗв/час, и таких превышений в зоне в тот день зафиксировано целых три».

Кроме этого, стало известно следующее: «Превышения заметили и за пределами зоны. В селе Горностайполь Вышгородского района, Киевской области, (население 1100 человек) 17 ноября в 11:00 радиационное загрязнение достигло чрезвычайных 87 620 нЗв/час. Обычный фон для такой местности - 70-100 нЗв/час. Скачки радиации продолжились и после 18 ноября – до 25 числа».

Радиация

При этом Госагентство по управлению зоной отчуждения заверило, что радиационный фон на территории зоны отчуждения находится в пределах допустимых уровней, а сейчас там происходит метрологическая поверка датчиков.

Информируется: «Начиная с 17 ноября специалистами ГП КИЕВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГИЯ для датчиков измерения МЭД «Gamma TRACER» в ближней зоне, включая промплощадку ДСП «ЧАЭС», а именно: ВОС-3, ВРП-750, КОПАЧИ, НЕФТЕБАЗА, ПОЖАРНОЕ ДЕПО, ОТВОДНОЙ КАНАЛ, ХОЯТ-2 и ЧЕРНОБЫЛЬ-2, была проведена метрологическая поверка. В соответствии с методикой метрологической поверки указанные датчики облучались стандартным источником высокой мощности. Проведение этих работ привело к повышению МЭД на 1,5-2 часа. Начиная с 19 числа датчики измерения МЭД «Gamma TRACER» работают в обычном режиме».

В тему: ранее мы писали, что ЧАЭС решили закрыть для туристов. Названа причина.

Тэги: радиация, общество, Чернобыльская зона, ЧАЭС, новости Украины

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