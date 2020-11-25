УЕФА выкинул сборную Украины по футболу из Лиги А

Главное: Апелляционный комитет УЕФА засчитал сборной Украине техническое поражение в матче со сборной Швейцарии со счетом 3:0. Таким образом, наша команда покидает Лигу А турнира.

Детали: 25 ноября Апелляционный комитет УЕФА рассмотрел дело об отмене футбольного поединка Лиги наций Швейцария — Украина, который должен был состояться 17 ноября. Как сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола, по итогам рассмотрения Союз признал, что матч не состоялся по вине сборной Украины по футболу, и зачислил ей техническое поражение со счетом 0:3.

По словам вице-президента УАФ, генерального секретаря Юрия Записоцкого, Украина обжалует данное решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне сразу после получения полного текста решения с мотивировочной частью. При этом суд находится в Швейцарии.

Таким образом, несмотря на то, что Украина и Швейцария, которая не одержала в турнире ни одной победы, набирают одинаковое количество очков, по дополнительным показателям выше оказывается соперник и наша команда опускается в Лигу В.

Отметим, что в игре со швейцарцами сборную Украины устраивала ничья и даже поражение с разницей в один мяч, кроме 2:1.

В тему: В связи со вспышкой коронавируса в составе сборной Украины по футболу решающий поединок Лиги наций против Швейцарии, который должен был состояться 17 ноября, был отменен.

При этом члены украинской футбольной делегации по прибытию в Киев сдали тесты на коронавирус и абсолютно у всех результаты оказались негативными.

Позже выяснилось, что врач кантона Люцерн Роджер Харстолл, отменивший матч, за две недели до этого разрешил играть команде с заболевшими CoViD-19 в местном чемпионате.