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Новости > С завтрашнего дня больные коронавирусом смогут вызывать «скорую помощь» по-новому

С завтрашнего дня больные коронавирусом смогут вызывать «скорую помощь» по-новому

Агата Кловская
25.11.20 19:06
611
С завтрашнего дня больные коронавирусом смогут вызывать «скорую помощь» по-новому

Главное: С 26 ноября вызвать бригаду «скорой помощи» в случае заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 можно будет через специальный контакт-центр.

Детали: С завтрашнего дня в Украине начнет действовать новый способ вызова «скорой помощи» для заболевших COVID-19. Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на министра здравоохранения Максима Степанова, 26 ноября функция, когда любой человек мог заказать вызов мобильной бригады непосредственно в контакт-центре, заработает в тестовом режиме.

«Как это происходит сейчас, если у вас есть проблема с вызовом мобильной бригады, вы тогда звонили в контакт-центр, например, и мы уже связывались с местом, решали эту проблему, чтобы на месте вам позвонили, вызвали бригаду и тому подобное», — рассказал он во время брифинга 25 ноября, выразив убеждение, что такая цепочка не очень хороша.

«Поэтому, мы нашли такой способ, чтобы непосредственно в контакт-центре можно было вызвать мобильную бригаду. Для этого мы соединили все учреждения здравоохранения, определили ответственных лиц. Такой сервис запускается с завтрашнего дня», — заключил министр.

В тему: По словам Степанова, Украинцы, не имеющие декларации с семейным врачом или связи с ним, в случае появления симптомов коронавирусной болезни COVID-19 смогут получить консультацию на специально созданной Министерством здравоохранения «горячей линии» — 0 800 60 20 19.

Тэги: здоровье, эпидемия, скорая помощь, Максим Степанов, новости Украины, коронавирус, COVID-19

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