Кабмин сделал очередной подарок молодым родителям

Главное: Кабмин принял постановление, в соответствии с которым родители в течение 30 дней с момента рождения ребенка должны получить так называемый «пакет малыша».

Детали: Кабинет министров Украины возобновил процедуру выдачи натуральной помощи новорожденным по программе «пакет малыша». Как сообщает «Суспильне», их будут получать все рожденные после 24 октября 2020 года по 1 июля 2021 года.

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, средства на финансирование целевой программы заложены в бюджетах на этот и следующий год. «Кроме того, по предложению Минцифры, мы планируем заменить бумажную справку, которую выдавал роддом цифровой системой обмена информацией», — добавила она.

Предусматривается, что выдача «пакета» должна состояться в течение 30 дней с момента рождения ребенка. Как сообщает «Экономическая правда», в случае повреждения или недоукомплектования пакета необходимо в течение 3 дней с момента получения помощи составить соответствующий акт и обратиться в местные структурные подразделений по вопросам социальной защиты.

А в случае недополучения течение 30 дней «пакете малыша» по независящим от получателя причинам предусмотрена выплата денежной компенсации.

В тему: 30 июля 2020 года Кабинет Министров Украины принял постановление, в соответствии с которым вместо пакета малыша молодым родителям начали выдавать социальную банковскую карту с 5000 грн на счету. По словам министра социальной политики Марины Лазебной, таким образом государство компенсирует отсутствие пакетов ввиду того, что не были проведены тендеры на их закупку и во многих родильных домах они уже закончились.

30 сентября Верховная Рада Украины приняла проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О государственной помощи семьям с детьми» относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи «пакет малыша».

Напомним: 1 апреля 2019 года в Украине появился новый вид социальной помощи — выплата пособий на детей в многодетных семьях. Размер помощи составляет 1700 грн. в месяц на третьего и каждого последующего ребенка до достижения им шести лет.