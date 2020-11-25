Найден белок, который продлевает жизнь

Главное: Найден способ продлить жизнь. Поможет в этом белок мутированный белок сестрин.

Детали: Ученые из Института биологии старения имени Макса Планка заявили, что научились продлевать жизнь. Появился их отчет.

В нем сказано: «Мы смогли показать, что белок сестрин связывает определенные аминокислоты. Когда мы подавляли это связывание, мухи жили дольше».

Отмечается также: «Мутированный сестрин, неспособный связывать аминокислоты, затормаживал старение даже с учетом богатой белком диеты, которая, по словам ученых, наоборот ускоряет этот процесс».

Эксперты информируют: «Увеличение этого белка в стволовых клетках кишечника мух увеличило продолжительность их жизни на 10%. Сестрин может оказывать схожее действие на процессы старения в организме человека, однако для подтверждения этой гипотезы необходимы дальнейшие исследования».

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