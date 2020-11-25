Мошенники придумали новую циничную схему по выманиванию денег на фоне карантина

Главное: В Национальном банке Украины предупреждают о попытках мошенников завладеть деньгами доверчивых граждан на фоне эпидемии коронавирусной болезни COVID-19. Для этого они обещают компенсации, для получения которых необходимо оплатить «комиссию».

Детали: Национальный банк Украины предупреждает граждан о мошенниках, которые предлагают им несуществующие онлайн-компенсации в связи с пандемией и просят комиссию за то, чтобы получить эти «выплаты». Как сообщает пресс-служба НБУ на своей странице в Facebook, преступники пользуются непростым положением, в которое попали граждане в связи с пандемией COVID-19, обещая деньги якобы от государства на:

— оплату коммунальных услуг;

— медицинские услуги или выплату в связи с заражением коронавирусом.

При этом, как отмечается, этот перечень — не исчерпывающий. Мошенники могут предложить компенсировать что угодно: оплату товаров иностранного производства, неиспользованные медицинские услуги и т. д.

В Нацбанке пояснили, что жертва получает сообщение от мошенников о том, что якобы получила компенсацию, для получения которой нужно заплатить 100-200 грн «комиссии». Иногда мошенники на этом не останавливаются и после уплаты комиссии они просят оплатить средства за формирование счета, верификацию и другие фальшивые услуги. И так до тех пор, пока человек не потратит все деньги со своего счета или поймет, что это ловушка.

Чтобы не стать жертвой мошенников, в НБУ советуют любую информацию о выплатах от государства проверять в профильном госучреждении по месту жительства.

О попытках обмана следует заявлять в киберполицию.

В тему: Ранее Нацбанк предупреждал украинцев о массовых рассылках СМС- сообщений от имени банков с предложением получить якобы «государственную помощь» на фоне усиливающегося карантина. Для этого они требуют сообщить номер своей платежной карты, срок ее действия и другую информацию.

Мошенники также рассылают украинцам сообщения о якобы начислении помощи по случаю карантина в размере 1000 гривен, для получения которых необходимо сообщить свои персональные данные.