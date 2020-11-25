Лига чемпионов: «Динамо» бесславно уступило дублерам «Барселоны»

Главное: Киевское «Динамо» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов дома принимало испанскую «Барселону» и проиграло со счетом 0:4.

Детали: Сегодня, 24 ноября, состоялись матчи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Киевское «Динамо» на своем поле принимало грозную каталонскую «Барселону».

Как хозяева поля, так и гости по разным причинам не досчитались сразу по несколько ведущих игроков. Поэтому тренеры вынуждены были экспериментировать. В большей степени это касалось каталонцев, где в основном составе вышел практически молодежный состав.

В первом тайме «динамовцы» больше осторожничали, полагаясь на контратаки, а каталонцы, в свою очередь, искали свои шансы у ворот Бущана. Если брать по забитым мячам, то в этом плане не преуспели ни одни, ни другие. Но по моментам, все же, ближе к успеху были киевляне. Дважды опасно с левого фланга врывался в штрафную Де Пена, но на его прострел/удар не успевал Шапаренко. А еще один раз отличный шанс был бы у Буяльского, если бы мяч с его ноги буквально не «снял» его же партнер по команде Вербич.

Едва началась вторая половина встречи, как неплохой момент имел Вербич, но с его ударом справился Тер Штеген. Еще через несколько минут хозяева провели очередную хорошую контратаку, но, увы, прострел Буяльского с правого фланга перехватил защитник.

А на 52-й минуте случилось то, чего нам очень не хотелось: Брайтвейт в штрафной отдал мяч Десту и тот точно пробил в дальний угол. Проходит всего пять минуту, как уже сам Брайтвейт замыкает дальнюю штангу после навеса с углового и делает счет 2:0.

На 65-й минуте встречи хозяева могли один мяч отквитать: они убежали в очередную контратаку, которую обязан был замыкать Де Пена, но он пробил мимо ближней штанги. Спустя пять минут вышедший на замену Попов «привозит» в свои ворота пенальти и одиннадцатиметровый уверенно реализовал все тот же Брайтвейт.

До финального свистка могли забивать как одни, так и другие, и, казалось, до финального свистка ничего на поле уже не изменится. Но иного мнения был Гризман, который уже в добавочное время вколотил последний гвоздь в «гроб» «Динамо». В итоге — разгромная победа «Барсы» со счетом 4:0.

В параллельном матче «Ювентус» дома обыграл «Ференцварош» со счетом 2:1.

Турнирная таблица после сыгранных матчей:

1. «Барселона» — 4 игры / 12 очков;

2. «Ювентус» — 4 / 9;

3. «Динамо» — 4 / 1;

4. «Ференцварош» — 4 / 1.

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