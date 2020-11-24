Главные новости за 24 ноября 2020 года

- Названа дата выборов мэра Борисполя. Их назначили на 17 января.

- В Крыму автомобиль врезался в троллейбус. Погибли четыре человека.

- Футбольные хулиганы в Чернигове напали на директора местного стадиона Александра Овчаренко и забросили его в мусорный бак. По их данным, он может запретить выступления «Десны».

- В Кремле признали, что российская «вакцина от коронавируса» до сих пор не сертифицирована. Именно поэтому ей все еще не воспользовался президент Владимир Путин.

- В ВОЗ не исключают, что в случае с коронавирусной инфекцией COVID-19 речь может идти о нескольких нулевых пациентах. При этом следы коронавируса, родственного ставшему причиной мировой пандемии SARS-CoV-2, обнаружили в организмах летучих мышей, которые несколько лет пролежали в морозильных камерах в Камбодже.

- Дональд Трамп передаст власть Джо Байдену. Но сдаваться он не собирается.