Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > Главные новости за 24 ноября 2020 года

Главные новости за 24 ноября 2020 года

Автор: «Фраза»
24.11.20 19:00
370
Главные новости за 24 ноября 2020 года

- Названа дата выборов  мэра Борисполя. Их назначили на 17 января.

- В Крыму автомобиль врезался в троллейбус. Погибли четыре человека.

- Футбольные хулиганы в Чернигове напали на директора местного стадиона Александра Овчаренко и забросили его в мусорный бак. По их данным, он может запретить выступления «Десны».

- В Кремле признали, что российская «вакцина от коронавируса» до сих пор не сертифицирована. Именно поэтому ей все еще не воспользовался президент Владимир Путин.

- В ВОЗ не исключают, что в случае с коронавирусной инфекцией COVID-19 речь может идти о нескольких нулевых пациентах. При этом следы коронавируса, родственного ставшему причиной мировой пандемии SARS-CoV-2, обнаружили в организмах летучих мышей, которые несколько лет пролежали в морозильных камерах в Камбодже.

- Дональд Трамп передаст власть Джо Байдену. Но сдаваться он не собирается.

Тэги: общество, мир, спорт, Дональд Трамп, новости Украины, коронавирус, COVID-19

Комментарии

Статьи

21.11.20 10:14

Samfundsind. Почему Дания быстрее других оправилась от эпидемии?

Автор: Александр Флоранский

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
22.11.20 08:08

«Ингулец» – «Динамо»: вернулись и забили!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Повышение зарплат учителям снова откладывается. Сколько им будут платить в 2021 году?
24.11.20 19:10

Повышение зарплат учителям снова откладывается. Сколько им будут платить в 2021 году?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Главные новости за 24 ноября 2020 года

Главные новости за 24 ноября 2020 года
24.11.20 19:00
370
Последние новости
24.11.20 20:03

Археологи нашли на дне Днепра лафет от уникальной пушки, стрелявшей как «Катюша»
24.11.20 19:16

Кузьмин: Тысячи украинцев уже обратились к Медведчуку с просьбой договориться с РФ о передаче технологии вакцины «Спутник V»
24.11.20 19:00

Главные новости за 24 ноября 2020 года
24.11.20 17:26

Митрополит Антоний объяснил, как относиться к предательству Церкви со стороны бывших сторонников
24.11.20 16:57

В центре Киева накрыли целую сеть борделей, замаскированных под салоны массажа
24.11.20 16:12

В Кремле объяснили, почему президент России до сих пор не воспользовался российской вакциной от коронавируса
24.11.20 16:05

В УПЦ объяснили, как Церковь относится к кремации
Фото и Видео
Археологи нашли на дне Днепра лафет от уникальной пушки, стрелявшей как «Катюша»
Археологи нашли на дне Днепра лафет от уникальной пушки, стрелявшей как «Катюша»
Археологи нашли на дне Днепра лафет от уникальной пушки, стрелявшей как «Катюша»
Археологи нашли на дне Днепра лафет от уникальной пушки, стрелявшей как «Катюша»
В центре Киева накрыли целую сеть борделей, замаскированных под салоны массажа
В центре Киева накрыли целую сеть борделей, замаскированных под салоны массажа
Зеленский рассказал о том, что такое «счастье», и предложил организовать всеукраинский флешмоб
Зеленский рассказал о том, что такое «счастье», и предложил организовать всеукраинский флешмоб
Разъяренная толпа устроила расправу над директором стадиона в Чернигове
Разъяренная толпа устроила расправу над директором стадиона в Чернигове
Киношники разбили Lamborghini за $270 тыс. в лесу под Киевом
Киношники разбили Lamborghini за $270 тыс. в лесу под Киевом
Появилось видео с места жуткого ДТП в Крыму
Появилось видео с места жуткого ДТП в Крыму
Дубинки и газ: в центре Парижа жестоко разогнали лагерь мигрантов
Дубинки и газ: в центре Парижа жестоко разогнали лагерь мигрантов
Жуткое ДТП на Черкасчине: два грузовика смяли в лепешку «Ланос»
Жуткое ДТП на Черкасчине: два грузовика смяли в лепешку «Ланос»
Комаровский опроверг мифы о возможности защититься от коронавируса
Комаровский опроверг мифы о возможности защититься от коронавируса
Кличко объяснил, почему киевлян не будут массово тестировать на коронавирус
Кличко объяснил, почему киевлян не будут массово тестировать на коронавирус
fraza.com
Новости блогосферы
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.