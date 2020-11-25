Ученые пояснили, почему не стоит отказываться от мяса

Главное: Человеку нужно есть мясо. Об этом говорят ученые.

Детали: Исследователи из Оксфордского университета (Великобритания) заявили, что человеку все же стоит есть мясо. Они привели свои доводы.

Ученые проанализировали данные почти пятидесяти пяти тысяч людей, среди которых были как мясоеды, так и вегетарианцы.

За время наблюдений добровольцы сообщили о 3941 переломах, которые они получили в разных ситуациях.

Эксперты говорят, что оказалось вот что: «У вегетарианцев было заметно сниженное поступление кальция и белка в организм с пищей, что увеличивает хрупкость костей».

Также информируется: «У вегетарианцев и людей, предпочитавших рыбу, а не мясо, зафиксировали более высокий риск переломов бедра по сравнению с мясоедами».

Кроме этого сообщается: «У тех, кто не ел мясо, были отмечены пониженный индекс массы тела и повышенная частота переломов: число травм возросло на двадцать случаев на тысячу человек в течение двадцати лет, а вот риск переломов костей бедра увеличился в два раза».

В тему: ранее мы писали, что британские специалисты хотят научить людей есть собственное мясо.