Луческу сделал громкое заявление перед матчем с «Барселоной»

Главное: Сегодня играют «Динамо» и «Барселона». Киевляне хотят победить.

Детали: Сегодня в 22-00 на НСК «Олимпийский» начнется матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором сойдутся киевское «Динамо» и каталонская «Барселона». Наставник нашей команды Мирча Луческу рассказал, чего ждет от игры.

Румынский специалист заявил: «Естественно, мы хотим выиграть. Но завтра сыграют две команды, каждая из которых имеет свою философию, свои ресурсы, свои игровые идеи. Естественно, для нас очень важна победа».

Также он признался: «Да, «Барселона» есть «Барселона». Понятно, что присутствие Лионеля Месси всегда дает преимущество в техническом плане, в плане созидания, в плане атаки. Но в то же время отсутствие аргентинца говорит о том, что в обороне «Барселона» будет играть качественнее».

В тему: ранее наш колумнист Андрей Шахов писал о матче «Ингулец» – «Динамо».