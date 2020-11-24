В СНБО рассказали, когда от коронавируса вакцинируют все население Украины

Главное: Глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны Сергей Комиссаренко дал прогноз по вакцинированию всего населения Украины.

Детали: Вакцинировать все население Украины можно будет примерно до конца следующего года. Такое предположение сделал председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны, академик НАНУ Сергей Комиссаренко в эфире канала «Украина 24».

Он отметил, что все западные вакцины имеют примерно одинаковое качество.

«Все (западные) вакцины примерно одинаковы, они изготавливаются на основе матричной РНК, которая несет в себе информацию. Думаю, и Moderna, и BioNTech, и Pfizer примерно одинакового качества», — сказал он.

По его словам, цена препарата еще может измениться, но в распространении вакцины заинтересованы все страны.

«Стоимость вакцин будет определяться сначала коммерческими, а затем политическими причинами. Но есть еще и такой момент: нужно вакцинировать почти все население планеты, чтобы избавиться от вируса. Поэтому все страны заинтересованы в том, чтобы иммунизировать все остальные страны. Если богатая страна провакцинирует всех своих граждан, это не убережет ее от распространения вируса, если в других странах он будет распространяться. Поэтому нужно думать о том, чтобы избавиться от вируса на всей планете», — сказал он.

Комиссаренко рассказал, кого нужно будет вакцинировать в первую очередь.

«Я думаю, что нужно подходить с точки зрения здравого смысла и гуманности. Те, кто больше всего сталкиваются с вирусом, — это медицинские работники, и люди, которые чувствительны к инфекции. Также это люди с сопутствующими заболеваниями и пожилые люди. Перед нами стоят задачи — сначала обеспечить самой вакциной. Но очень важен и сам процесс вакцинации, к этому нужно тщательно подготовиться. Я думаю, что мы сможем вакцинировать всю страну до конца следующего года. Но нужна вакцинальная пропаганда, потому что и в Украине, и в мире много людей, которые против вакцинации», — сказал он.

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