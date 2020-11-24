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Новости > Главные новости за 23 ноября 2020 года

Главные новости за 23 ноября 2020 года

Александр Панько
23.11.20 18:59
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Главные новости за 23 ноября 2020 года

— На сегодняшний день Национальная полиция Украины открыла 494 уголовных производства за нарушения условий карантина в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19.

— За отсутствие масок в общественных местах, определенных в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19, правоохранители уже выписали 1300 административных протоколов.

— Сотрудники Госпродпотребслужбы совместно с представителями Национальной полиции в Киеве за два выходных дня составили почти 90 протоколов в связи с несоблюдением условий карантина выходного дня. Нарушения зафиксированы в торгово-развлекательных центрах, ресторанах и даже театре.

— По предварительным данным, средняя явка избирателей во втором туре местных выборов, которые прошли 22 ноября, составила чуть меньше 30%. Наиболее активно голосовали жители Бердянска и Львова.

— Стало известно о новых жертвах коронавируса в Украине. Скончались уже более 11 тысяч людей.

— Суд принял решение об отправке «луцкого террориста» Максима Кривоша в Львовскую областную психиатрическую больницу. По данным предварительного обследования, он не совсем вменяем.

— Появился прогноз на поединок «Динамо» — «Барселона». Нашу команду считают аутсайдером.

— В Киеве ожидается мокрый снег. Прогноз дали синоптики.

— В Афганистане произошло массовое самоубийство солдат из Австралии. Названа причина.

— Определен ряд симптомов рака крови. О нем поведали специалисты.

— Рабочие случайно нашли античный бюст бога Гермеса во время работ в канализации Афин. По данным историков, он был создан более 2300 лет назад.

Тэги: Киев, выборы, штраф, Афганистан, футбол, общество, здоровье, мир, история, карантин, рак, Афины, спорт, нарушение, криминал, местные выборы, явка, прогноз погоды, Национальная полиция Украины, новости Украины, COVID-19, медицинская маска, результаты выборов

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