Уходящий год… поставил в тупик Оксфордский словарь английского языка

Главное: Слово 2020 года так и не было выбрано. Не смог сделать это Оксфордский словарь английского языка.

Детали: Оксфордский словарь английского языка не сумел выбрать слово 2020 года. Об этом сообщает его пресс-служба.

Эксперты заявили: «Увы, уходящий год невозможно описать одной языковой единицей».

Также был выпущен специальный отчет: в нем специалисты проанализировали новые явления в языке, появившиеся прежде всего из-за пандемии COVID-19.

Информируется: «Английскому языку в 2020 году пришлось быстро и многократно адаптироваться. Наша команда опытных лексикографов собирала и анализировала эти лексические данные на каждом этапе пути».

Стало известно, что в список «вошли как выражения, прижившиеся повсеместно, так и локальные слова, характерные для тех или иных регионов».

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