Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > Плакаты с портретом Порошенко, конфеты «Рошен» в крови и другие атрибуты: как прошел митинг под домом экс-президента

Плакаты с портретом Порошенко, конфеты «Рошен» в крови и другие атрибуты: как прошел митинг под домом экс-президента

Автор: «Фраза»
22.11.20 12:39
922
Плакаты с портретом Порошенко, конфеты «Рошен» в крови и другие атрибуты: как прошел митинг под домом экс-президента

Второй день подряд воины АТО, националисты и правые проводят пикет под домом бывшего Президента Украины Петра Порошенко. Как сообщает Politeka, по словам участников мирного собрания, они пришли к дому Порошенко, чтобы напомнить те обещания, которые он давал украинскому народу во время Революции Достоинства и которые так и не были выполнены.

«Он не Гетман, он — брехло! Он пришел к власти благодаря украинскому народу. Мы поверили в него, в то, что он достойный главнокомандующий для нашей страны, а он воспользовался доверием украинцев, чтобы занять столь желанную должность и обогатить себя и свое окружение. Он как Президент не выполнил главного обещания — найти и наказать тех, кто причастен к смертям на Майдане », - прокомментировал Игорь Тарасюк, участник акции.

Во время мирного собрания националисты расклеили плакаты с изображением экс-президента Порошенко и разбросали окровавленные конфеты «Рошен».

«Таким образом мы пытаемся напомнить Порошенко, что он живет двойными стандартами. Со всех экранов Порошенко рассказывает о том, что Россия — страна агрессор, а сам позволяет себе вести бизнес в этой стране, платить налоги, за счет которых финансируется российская армия, которая в свою очередь убивает наших воинов! Пусть подавится своими конфетами! Все его деньги заработаны на крови украинского народа. Порошенко — циничный лжец и предатель!», — объяснил активист, волонтер, ветеран АТО Ковальчук Дмитрий.

Как напоминает издание, вчера во время мирного собрания, вооруженные представители охранной фирмы Петра Порошенко отталкивали митингующих и угрожали им.

 

 

Тэги:

Комментарии

Статьи

21.11.20 10:14

Samfundsind. Почему Дания быстрее других оправилась от эпидемии?

Автор: Александр Флоранский

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
22.11.20 08:08

«Ингулец» – «Динамо»: вернулись и забили!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Депутат от Порошенко и украинские раскольники причастны к поставкам продовольствия и оружия для российской армии в Сирии?
20.11.20 17:23

Депутат от Порошенко и украинские раскольники причастны к поставкам продовольствия и оружия для российской армии в Сирии?

Автор: Александр Вознесенский

Выбор редакции
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Коронавирус в Украине слегка «ослабил хватку»

Коронавирус в Украине слегка «ослабил хватку»
22.11.20 11:20
1205
Последние новости
22.11.20 13:24

Ученым из Израиля впервые удалось замедлить старение иммунной системы у людей
22.11.20 12:39

Плакаты с портретом Порошенко, конфеты «Рошен» в крови и другие атрибуты: как прошел митинг под домом экс-президента
22.11.20 11:32

Британские специалисты хотят научить людей есть собственное мясо
22.11.20 11:20

Коронавирус в Украине слегка «ослабил хватку»
22.11.20 09:09

На Ровенщине найдены останки доисторического мамонта
21.11.20 17:35

Союз армян Украины отчитался о работе под руководством Вилена Шатворяна
21.11.20 15:58

«Динамо» уверенно обыграло «Ингулец», несмотря на проблемы с составом
Фото и Видео
На Ровенщине найдены останки доисторического мамонта
На Ровенщине найдены останки доисторического мамонта
На Ровенщине найдены останки доисторического мамонта
На Ровенщине найдены останки доисторического мамонта
Комаровский рассказал, полезны ли антибиотики при коронавирусе
Комаровский рассказал, полезны ли антибиотики при коронавирусе
Билл Гейтс зловеще предупредил всех о надвигающейся зиме
Билл Гейтс зловеще предупредил всех о надвигающейся зиме
Названы сроки введения полного локдауна в Украине
Названы сроки введения полного локдауна в Украине
Опубликовано видео эпичного провала асфальта на харьковском рынке
Опубликовано видео эпичного провала асфальта на харьковском рынке
Кличко рассказал, сколько школ и садиков в Киеве закрыты на карантин
Кличко рассказал, сколько школ и садиков в Киеве закрыты на карантин
В Харькове подростки ради развлечения подожгли пятиэтажку
В Харькове подростки ради развлечения подожгли пятиэтажку
Каждый пятый человек, поборовший коронавирус, страдает психическими расстройствами
Каждый пятый человек, поборовший коронавирус, страдает психическими расстройствами
Учебник для киевских третьеклашек возмутил родителей
Учебник для киевских третьеклашек возмутил родителей
Бананы с кокаином: в порту Южный накрыли необычный груз
Бананы с кокаином: в порту Южный накрыли необычный груз
fraza.com
Новости блогосферы
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.