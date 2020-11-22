Плакаты с портретом Порошенко, конфеты «Рошен» в крови и другие атрибуты: как прошел митинг под домом экс-президента

Второй день подряд воины АТО, националисты и правые проводят пикет под домом бывшего Президента Украины Петра Порошенко. Как сообщает Politeka, по словам участников мирного собрания, они пришли к дому Порошенко, чтобы напомнить те обещания, которые он давал украинскому народу во время Революции Достоинства и которые так и не были выполнены.

«Он не Гетман, он — брехло! Он пришел к власти благодаря украинскому народу. Мы поверили в него, в то, что он достойный главнокомандующий для нашей страны, а он воспользовался доверием украинцев, чтобы занять столь желанную должность и обогатить себя и свое окружение. Он как Президент не выполнил главного обещания — найти и наказать тех, кто причастен к смертям на Майдане », - прокомментировал Игорь Тарасюк, участник акции.

Во время мирного собрания националисты расклеили плакаты с изображением экс-президента Порошенко и разбросали окровавленные конфеты «Рошен».

«Таким образом мы пытаемся напомнить Порошенко, что он живет двойными стандартами. Со всех экранов Порошенко рассказывает о том, что Россия — страна агрессор, а сам позволяет себе вести бизнес в этой стране, платить налоги, за счет которых финансируется российская армия, которая в свою очередь убивает наших воинов! Пусть подавится своими конфетами! Все его деньги заработаны на крови украинского народа. Порошенко — циничный лжец и предатель!», — объяснил активист, волонтер, ветеран АТО Ковальчук Дмитрий.

Как напоминает издание, вчера во время мирного собрания, вооруженные представители охранной фирмы Петра Порошенко отталкивали митингующих и угрожали им.