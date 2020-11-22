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Новости > Коронавирус в Украине слегка «ослабил хватку»

Коронавирус в Украине слегка «ослабил хватку»

Агата Кловская
22.11.20 11:20
44
Коронавирус в Украине слегка «ослабил хватку»

Главное: За сутки коронавирус в Украине диагностировали у 12 079 людей. Стало известно о еще 138 жертвах.

Детали: Коронавирус в Украине немного снизил темпы. Данные на воскресенье, 22 ноября, сообщает министр здравоохранения Максим Степанов.

Чиновник сообщает, что за сутки COVID-19 зафиксировали еще у 12 079 людей. Всего с начала пандемии заразились уже 624 744 человека. Выздоровели за все время 286 917 человек.

Жертвами заразы за отчетный период стали 138 человек, за все время погибли уже 10 951 человек.

За сутки провели 34 397 тестирований: методом ПЦР – 27 998, методом ИФА – 6 399.

Наибольшее число заболевших вновь фиксировали в Киеве (1 199 случаев).

В тему: накануне мы писали, что в Днепропетровской области зафиксирована мощная вспышка COVID-19.

Тэги: Киев, общество, здоровье, новости Украины, коронавирус, пандемия, COVID-19

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