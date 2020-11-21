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Новости > Союз армян Украины отчитался о работе под руководством Вилена Шатворяна

Союз армян Украины отчитался о работе под руководством Вилена Шатворяна

Автор: «Фраза»
21.11.20 17:35
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Союз армян Украины отчитался о работе под руководством Вилена Шатворяна

21 ноября 2011 года председателем общественной организации «Союз армян Украины» был избран Вилен Шатворян. Как сообщает AnalitikaUA.net, за этот период времени организация смогла добиться объединения всех региональных армянских общин и сформировать сильную команду. Благодаря деятельности Вилена Шатворяна Союз армян Украины начал активно развивать социальную и культурную составляющую армянской диаспоры.

За девятилетний срок работы было реализовано немало спортивных, международных, социальных проектов.

Союз армян Украины — единственная организация страны, которая находится в списке прозрачности Европарламента. Представительство организации находится в Брюсселе.

Сформировано 23 региональных общины, создано 18 молодежных армянских организаций.

Под председательством Вилена Шатворяна начал активную работу Союз армянской молодежи Украины. В частности, ежегодно организовываются молодежные зимние и летние лагеря, форумы, стипендиальные программы и другие образовательные и культурные проекты.

Помимо этого, под крылом организации работают такие структуры, как историко-культурный, образовательный, спортивный и женский комитеты, которые способствуют ещё большей духовной консолидации многотысячной армянской диаспоры.

Ценный вклад в развитие общины — благотворительность, которая является неотъемлемой частью деятельности организации.

Союз армян Украины не останавливается на достигнутом и продолжает свою работу во благо армянской диаспоры.

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