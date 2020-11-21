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Новости > «Майдан привел вас к власти, а вы пришли к корыту»: под домом Порошенко прошел митинг участников АТО

«Майдан привел вас к власти, а вы пришли к корыту»: под домом Порошенко прошел митинг участников АТО

Автор: «Фраза»
21.11.20 12:34
1447
«Майдан привел вас к власти, а вы пришли к корыту»: под домом Порошенко прошел митинг участников АТО

20 ноября активисты ОО «Спілка учасників АТО Київщини» пришли к дому экс-Президента Украины Петра Порошенко с протестом против его политики и действий, которые, по словам участников, привели страну к такому плачевному состоянию.

«Майдан привел вас к власти, а вы пришли к корыту», — с таким лозунгом начался мирный протест под домом Порошенко, который, как ранее заявляли, является уменьшенной копией Белого Дома в США, сообщают «Известия в Украине».

По словам участников акции, они пришли именно в этот день, в канун годовщины Революции Достоинства, чтобы напомнить «Гетману» Порошенко, кто привел его к власти 7 лет назад, и что он тогда обещал.

«Мы хотим напомнить Порошенко, что всему приходит конец, и рано или поздно ему придется ответить перед народом и за войну, и за Иловайск, и за Свинарчуков. И за дружбу с Россией, от которой Порошенко так демонстративно открещивается, при этом продолжая продавать продукцию „Рошен“ в стране-агрессоре и рекламировать свои конфеты-шоколадки на федеральном канале РФ», — прокомментировал один из участников АТО, пришедший на акцию.

Кроме того, участники АТО акцентировали свое внимание на том, что за 5 лет своего правления Порошенко так и не посадил ни одного причастного к смертям на Майдане.

«5 лет расследований, и ни одного приговора по делу об убийствах на Майдане. В этом весь Порошенко. Главной целью тогда, в феврале 2014, было прийти к власти. Любой ценой. Даже ценой крови украинского народа. Мы помним, как тогда со сцены Петр Алексеевич громко и уверенно заявлял, что найдет каждого, кто стрелял на Майдане, каждого кто стоит за жестоким кровопролитием, а по итогу — ноль. Украинскую „Революцию Достоинства“ обесчестил тот, кому она подарила возможность изменить ход украинской истории. А он (Порошенко, — ред.), как и все предыдущие главы нашего государства, просто дорвался до кормушки, и никак не может от нее отстать. Лжец, вот кто он», — сказал Иван Голуб, участник акции.

Как отмечает издание, во время мирной акции участников пытались провоцировать сотрудники частной охранной фирмы, которая подчиняется Петру Порошенко. Вооруженные охранники пытались оттеснить народ и сорвать мирное собрание.

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