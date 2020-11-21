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Новости > В понедельник курс гривны снова сильно обвалится

В понедельник курс гривны снова сильно обвалится

Александр Панько
21.11.20 10:54
311
В понедельник курс гривны снова сильно обвалится

Главное: Гривна падает в цене. Доллар и евро дорожают.

Детали: В ближайший понедельник, 23 ноября, украинская гривна снова сильно подешевеет. Курс валют публикует Национальный банк.

Финансовый регулятор еще на десять копеек поднял цену американского доллара – до 28,36 гривен.

Еще больше подорожал евро, укрепившись на девятнадцать копеек – до 33,63 гривен, что является рекордом с февраля 2018 года.

Накануне мы писали, что курс гривны сильно обвалился к концу недели.

В тему: ранее мы сообщали, что финансисты предрекли доллару резкий обвал.

Тэги: евро, Национальный банк Украины, доллар, валюта, гривна, экономика, валютный рынок, курс валют, финансы, новости Украины

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