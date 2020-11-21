В Днепропетровской области зафиксирована мощная вспышка COVID-19

Главное: За сутки от COVID-19 в Украине умерли 215 человек. Выявлено 14 580 случаев заразы.

Детали: Коронавирус в Украине установил новый антирекорд: за сутки выявлено 14 580 случаев COVID-19. Об этом в субботу, 21 ноября, сообщает министр здравоохранения Максим Степанов.

За отчетный период жертвами заразы стали 215 человек. Всего болезнь забрала уже 10 813 жизней.

За сутки провели 71 949 тестирования: методом ПЦР – 45 508, методом ИФА – 26 441.

Госпитализация понадобилась 1 761 человеку.

За отчетный период болезнь победили 7 989 человек (282 313 с начала пандемии).

COVID-19 в нашей стране за все время заболели 612 665.

Отмечается, что за последние сутки наибольший прирост больных был зафиксирован в Днепропетровской области – 1 342 случаев.

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