Доля смертей от коронавируса в Украине стремительно растет

Главное: За девять месяцев текущего года от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине умерли 4,1 тыс. человек, что составляет 1% от общего числа умерших. При этом в сентябре доля смертей по этой причине возросла до 3,6%, а в ноябре может превысить 10%.

Детали: Основной причиной смертности за девять месяцев 2020 года в Украине стала ишемическая болезнь сердца. Как сообщает пресс-служба Государственной службы статистики, всего от нее умерли 199,1 тыс. украинцев, что составляет 46,7% умерших.

В целом же болезни системы кровообращения стали причиной смерти в 67,4% случаев.

От рака в январе-сентябре умерли 57,98 тыс. человек (13,6%), инфекционных и паразитарных болезней — 5,29 тыс. (в том числе от туберкулеза и СПИДа примерно по 2,25 тыс.), болезней органов пищеварения — 17,27 тыс. чел.

От причин, не связанных со здоровьем в текущем году умерли 20,7 тыс. человек. Из них 2,75 тыс. чел. погибли в ситуациях, связанных с транспортом.

Что касается коронавирусной болезни COVID-19, то по состоянию на конец сентября от нее умерли 4129 тыс. чел., что составляет около 1% от общего числа.

Однако, по данным Министерства здравоохранения, в октябре коронавирус стал причиной смерти 3,11 тыс. человек, а за 19 дней ноября от него умерли еще 3,29 тыс. человек. Таким образом, как сообщает LB.ua, в ноябре его доля в общем объеме смертей может превысить 10%.

Кроме того, в сентябре этого года зафиксирован значительный рост числа умерших по сравнению с сентябрем прошлого года — на 15,4% (48,37 тыс. человек). При этом сентябрь стал третьим месяцем в этом году, когда число умерших превысило прошлогодние показатели.

В то же время в сентябре по сравнению с прошлым годом также выросло число новорожденных — на 7,3% (27,52 тыс.).

В тему: За последнюю неделю октября ОРВИ в Украине заболели в 3 раза больше человек, чем COVID-19.