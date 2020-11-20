Управделами УПЦ: Церковь соблюдает все санитарные требования, чтобы храмы оставались открытыми

Главное: Украинская Православная Церковь в период пандемии соблюдает все карантинные ограничения и призывает к этому верующих.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Главное сейчас — этого (закрытия храмов — ред.) не допустить. И мы делали в первый карантин и делаем сейчас все, чтобы у людей был доступ к святыням. Церковь соблюдает все санитарные требования, чтобы храмы оставались открытыми. И это вполне очевидно: если остаются открытыми магазины, тем более, не должны закрываться храмы. Если есть возможность людям получать продукты питания, тем более, их нельзя лишать хлеба духовного. Порой, единственного утешения», — отметил митрополит Антоний.

По мнению управделами УПЦ, в нынешней ситуации, когда «многие пребывают в растерянности, а кто-то может и на грани отчаяния, отбирать у людей возможность помолиться в храме было бы крайне бесчеловечно».

Митрополит Антоний отметил, что не нужно терять веру и впадать в уныние, а встретить испытания достойно.

«Даже при закрытых храмах Господь останется с нами. Вспоминаю такую ситуацию: когда-то в свое время была конкретная опасность, что у нас отберут Лавру, я тогда спросил Блаженнейшего Онуфрия (тогда еще местоблюстителя), как нам быть в такой ситуации, и он сказал, что, если уж отберут и показал за ограду, мы будем с тобой молиться за оградой. Не в камнях Церковь, а в людях. Достаточно и одного праведника, чтобы Господь сохранил Церковь. И именно сейчас в час новых испытаний каждому из нас надо стать таким праведником», — напомнил архиерей.

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