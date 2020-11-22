Ученым из Израиля впервые удалось замедлить старение иммунной системы у людей

Главное: Израильские ученые научились замедлять старение иммунной системы человека. Для этого они использовали гипербарическую кислородную терапию.

Детали: Ученые из Университета Тель-Авива в Израиле впервые затормозили старение иммунной системы человека с помощью гипербарической кислородной терапии, которая увеличивает длину теломер и повышает способность организма избавляться от поврежденных клеток. Как сообщает Lenta.ru, в исследовании приняли участие 35 человек в возрасте 64 лет и старше, которые прошли курс из 60 ежедневных сеансов гипербарической оксигенотерапии.

На 30-м и 60-м сеансе, а также через 1-2 недели после окончания курса ученые собрали у добровольцев образцы крови и оценили длину теломер мононуклеарных клеток (различных иммунных клеток) и выраженность признаков их старения.

Выяснилось, что оксигенотерапия привела к увеличению длины теломер у T-хелперов, цитотоксических Т-лимфоцитов, естественных киллеров и В-клеток более чем на 20%. При этом наиболее значительные изменения наблюдались в B-клетках, у которых к концу исследования длина теломер увеличилась на 37%.

Кроме того, было отмечено снижение числа стареющих Т-хелперов и цитотоксических лимфоцитов на 37% и 10% соответственно.

В тему: В середине 2020 года ученые из Эдинбургского университета в Шотландии и Института биологии старения Макса Планка в Германии назвали главный фактор который помогает замедлить старение человека. По их данным, для этого необходимо поддерживать нормальный уровень железа в крови.