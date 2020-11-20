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Новости > Врач рассказала, защищают ли чеснок, лук и алкоголь от коронавируса

Врач рассказала, защищают ли чеснок, лук и алкоголь от коронавируса

Агата Кловская
20.11.20 16:23
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Врач рассказала, защищают ли чеснок, лук и алкоголь от коронавируса

Главное: Лук и чеснок — полезные продукты для здоровья. Но от коронавируса они не уберегут.

Детали: Алкоголь, лук и чеснок не защищают человека от COVID-19. Об этом рассказала инфекционист Ольга Голубовская в комментарии для официального Telegram-канала Минздрава.

«Конечно, не защищает (алкоголь, лук и чеснок от коронавируса). Дело все в том, что, в этих веществах действительно содержатся природные фитонциды, они каким-то образом могут повлиять гипотетически на концентрацию вируса. Но, я еще раз повторяю, что это не панацея», — сказала врач.

Голубовская отметила, что тяжесть инфекционного заболевания зависит в частности от дозы возбудителя, попавшего в организм, и от реакции иммунитета на возбудитель.

Кроме того, то, каким будет ответ иммунитета, генетически детерминировано.

«Лук и чеснок — это вообще хорошо для здоровья так же, как гулять, заниматься спортом и питаться. Питание имеет большое значение, сбалансированное. Потому что люди должны получать адекватное количество всех витаминов», — сказала Голубовская.

Она подчеркнула, что во время заболевания коронавирусом у пациентов развивается дефицит витамина Д.

В тему: Во Всемирной организации здравоохранения советуют отказаться от лечения коронавируса препаратом «Ремдесивир». В середине октября на его закупку Кабмин потратил 46 млн грн.

Тэги: общество, алкоголь, здоровье, чеснок, Лук, коронавирус

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