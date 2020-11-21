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Новости > Назван ключевой фактор инфаркта

Назван ключевой фактор инфаркта

Агата Кловская
20.11.20 20:38
1714
Назван ключевой фактор инфаркта

Главное: Диабет провоцирует инфаркт. Об этом говорят кардиологи.

Детали: Специалисты из Европейской ассоциации профилактической кардиологии заявили кое-что важное о факторах инфаркта. Они отмечают, что ключевой его причиной является сахарный диабет.

В их отчете сказано, что более 90% людей, страдающих от сахарного диабета второго типа, «подвергаются повышенному риску сердечных заболеваний или инсульта в течение десяти лет с момента возникновения заболевания».

Специалисты поведали: «К инфарктам также приводят вредные привычки и нездоровый образ жизни».

Они подчеркивают: «Зачастую заболевание имеет безболевой характер, что является типичным для больных сахарным диабетом».

В тему: ранее мы писали, что людям, которые переболели коронавирусом, дали несколько дельных советов.

Тэги: здоровье, мир, инфаркт, сахарный диабет

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