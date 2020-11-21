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Новости > Очередной американский марсоход впервые передал звуки из глубокого космоса

Очередной американский марсоход впервые передал звуки из глубокого космоса

Агата Кловская
21.11.20 13:27
1130
Очередной американский марсоход впервые передал звуки из глубокого космоса

Главное: Марсоход NASA Perseverance, который 18 февраля 2021 года совершит посадку в северном полушарии Марса, отправил на Землю записанный им в космосе звук.

Детали: Марсоход Perseverance, запущенный 30 июля текущего года с мыса Канавэрал, прислал в американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства запись с микрофона, который находится на его борту. Как сообщили в пресс-службе NASA, аудио было сделано с целью проверить системы аппарата и представляет собой вибрации механизмов ровера.

Таким образом, в NASA рассчитывают, что им удастся записать звук приземления на Марс, которое запланировано на 18 февраля 2021 года.

Отметим, что на данный момент Perseverance преодолел больше половины пути (288 из 470 млн км), его скорость составляет 92550 км/час относительно Солнца.

Траектория полета марсохода NASA Perseverance

Как сообщает «Украинская правда», местом посадки исследовательского аппарата станет 45-километровый кратер Езеро на западной окраине равнины Исиды в северном полушарии Марса. Считается, что 3,5–3,9 млрд лет назад здесь располагались дельта реки и озеро. Марсоход будет искать признаки существования микробиологических форм жизни, собирать образцы грунта, а также изучать климат и погоду на планете.

Благодаря двум микрофонам, которые впервые отправлены в такой миссии, человечество также впервые услышать, как звучит Красная планета. Также впервые в составе миссии на Марс находится 1,8-килограммовый беспилотный мини-вертолет Ingenuity. С его помощью ученые планируют отработать технологию полетов над поверхностью планеты.

Кроме того, Perseverance доставит на Марс образцы материалов, из которых планируют делать скафандры для высадки людей. Благодаря этому инженеры смогут изучить, как на них будет влиять марсианская среда.

Общие затраты на создание марсохода и его запуск оцениваются в $2,1-2,7 миллиарда.

В тему: 6 августа 2012 года на Марс совершил посадку марсоход NASA Curiosity. Он должен провести детальные исследования поверхности Марса для выяснения условий существования на нем примитивной жизни в настоящем или прошлом. Тогда же он передал первые фотографии с Красной планеты.

27 ноября 2018 года на поверхность Марса успешно приземлился космический аппарат NASA InSight, разработанный для погружения под поверхность планеты.

Кроме них в настоящее время пять станций находятся на орбите Марса. Из них три — американские: Mars Odyssey (с 2001 года), MRO (с 2006 года) и MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN, с 2014 года).

Тэги: мир, NASA, космос, Марс, наука, марсоход, звук, аудиозапись, технологии, Perseverance

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