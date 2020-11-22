Британские специалисты хотят научить людей есть собственное мясо

Главное: В одном из музеев Лондона выставили на обозрение стейк из человеческого мяса, искусственно выращенный из клеток ротовой полости. Таким образом, авторы идеи решили указать на масштабы потребления мяса в мире.

Детали: В лондонском Музее дизайна продемонстрировали стейк из человеческого мяса, выращенного в лабораторных условиях. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ, для выращивания мяса использовались клетки из ротовой полости добровольца, которые подкармливали сывороткой из просроченной донорской крови.

Предполагается, что такое же мясо можно будет выращивать в домашних условиях. Желающим сделать такой стейк потребуется специальный набор, состоящий из ватных палочек для получения исходных клеток и подложки из грибницы, на которой те будут расти.

При этом авторы идеи заложили под нее социальный аспект. Как объяснила промышленный дизайнер Грейс Найт, «поедание себя» нельзя рассматривать «в качестве реалистичного решения, которое поможет удовлетворить человеческую потребность в белке». «Скорее, мы ставим вопрос: на какие жертвы нам придется пойти, чтобы сохранить существующие масштабы потребления мяса? Кто сможет позволить себе еду из животных в будущем, и у кого не останется других вариантов, кроме выращивания мяса из собственных клеток?», — подчеркнула она.

Как отмечает издание, при использовании той же технологии для выращивания искусственной говядины требуется эмбриональная бычья сыворотка, которую готовят из крови эмбрионов телят, получаемой после забоя беременных коров. Такая сыворотка стоит от 300 до 700 фунтов стерлингов за литр (11-26 тыс. гривен), что значительно дороже испорченной донорской крови.

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