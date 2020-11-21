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Новости > Косметологи из Британии рассказали кое-что интересное об умывании

Косметологи из Британии рассказали кое-что интересное об умывании

Агата Кловская
21.11.20 12:24
2055
Косметологи из Британии рассказали кое-что интересное об умывании

Главное: Косметологи из Великобритании рассказали о тонкостях умывания. По их мнению, умываться по утра не обязательно. При этом не стоит злоупотреблять очищающими средствами.

Детали: Британские специалисты по уходу за кожей лица раскрыли оптимальную частоту умывания. Как сообщает The Sun, по мнению экспертов, утреннее умывание совершенно не требуется, поскольку лицо не успевает загрязниться за ночь после вечернего очищения.

Так, по словам основательницы бренда по уходу за кожей Monastery Афины Хьюитт, «нет необходимости умываться с утра, так как на лице нет ничего такого, что нужно смывать — макияжа или солнцезащитного крема». «Природный жир, вырабатываемый нашим организмом, полезен для кожи — он обеспечивает защитный барьер от внешних факторов», — добавила она.

Специалист по уходу за лицом Кейт Сомервилл дала совет тем, у кого кожа жирная или склонна к акне. По ее словам, таким людям «стоит выбрать очищающее средство с салициловой кислотой и умываться только один раз в день, иначе кожа станет сухой и раздраженной».

Кроме того, использование очищающих средств несколько раз в день может принести больше вреда, чем пользы.

А косметологи Элис Дженкинс и Дэвид Джек посоветовали отшелушивать кожу от двух до трех раз в неделю. По их словам, пилинг не только удаляет омертвевшие клетки, делая лицо ярче, но и помогает увлажняющим и солнцезащитным кремам лучше впитываться.

В тему: В сентябре 2011 года ученые создали имплантат, который делает кожу человека загорелой без пребывания на солнце или в солярии, а также без использования специальных средств, наносимых на кожу

Тэги: Великобритания, здоровье, наука, умывальник, косметология

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