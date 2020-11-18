Стало известно, как Киев отпразднует Новый год в условиях пандемии коронавируса

Главное: В связи с пандемией коронавируса в этом году в центре Киева на Новый год впервые за много лет не будет фудкортов, а все остальные мероприятия будут проводиться с учетом эпидемической ситуации на момент празнования. Главная елка страны будет искусственной, высотой 31 м. Ее открытие запланировано на вечер 19 декабря.

Детали: Празднование Нового 2021 в Киеве в этом году впервые планируется без фудкортов, больших концертов и массовых гуляний из-за пандемии коронавируса. Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на основателя проекта FolkUkraine, который несколько лет организовывает новогодние праздники в столице, Игоря Добруцкого, сюрпризы для киевлян и гостей города организаторы все же готовят.

«Мы, конечно, готовимся. А относительно ограничений — какие будут действовать в Украине — таких мы будем придерживаться. Сейчас у нас несколько планов по празднованию есть», — заявил он, добавив, что вместо фудкортов в этом году будет «что-то легкое, что можно за стеклом сделать и из окна подать — кофе, чай, какао, глинтвейн», которые будут продаваться в маленьких домиках.

«Возможно, еще будут сувениры немножко. Все остальное — концерты, празднование дня Святого Николая — на это все будет ограничение», — добавил Добруцкий.

По его словам, открытие елки состоится 19 декабря в 19:00, однако, как будет проходить празднование, пока неизвестно. Организаторы следят за эпидемиологической ситуацией и говорят, что готовы вносить коррективы.

Елка на Софийской площади в этом году будет искусственной, высотой 31 м. По словам Добруцкого это связано с тем, что на имя городского головы Киева Виталия Кличко поступило множество обращений с просьбами не рубить живые деревья.

Вместо звезды на ней будет шляпа, поскольку тематика нынешнего праздника «Сказочный лес», а украшать ее будут шишки, желуди, белочки, грибочки, всего около 1,5 тыс. игрушек, а также более 10 км гирлянд.

Новогоднее дерево будет готово через 2 недели и будет стоить 5-7 млн ​​грн. Оплатят его стоимость спонсоры и рекламодатели. Из городского бюджета, по словам Добруцкого, средства тратить не будут.

Под елкой будет пенек площадью 100 кв м, в котором планировалось разместить кафе, но из-за карантина от этой идеи отказались.

Добруцкий верит, что «с приходом Николая коронавирус начнет отступать и к Рождеству его уже не останется». Поэтому для киевлян также готовят два катка — на Подоле и возле Арки дружбы народов. Кроме того, будет горка на Подоле. Все это будет работать с соблюдением карантинных мероприятий.

Планируется также ряд онлайн-мероприятий — например, лазерное шоу и световые поздравления на Арке дружбы народов.

На главной елке и около нее будет много видеокамер, чтобы киевлян, которые будут вынуждены провести праздники дома, все же смогли «посетить» елку. Организаторы обещают, что даже будет возможность через камеру сделать фото своего лица на елочных игрушках.

В тему: В 2019 году главную елку страны украсили 750 игрушек в виде конфет и 4 километра гирлянд. Высота конструкции составила 30 метров, а вес — более 100 тонн. Темой новогодних праздников стали Щелкунчик и Опишня — полтавская игрушка.

В целом на празднование Нового года и Рождества в этом году будет потрачено 9 млн 350 тыс. грн, большая часть которых ушла на билеты для киевских школьников и социально незащищенных детей.