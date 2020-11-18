В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой

Главное: Украинским школьникам советуют с помощью раствора соды лечить онкозаболевания и кашель. Такие «рекомендации» содержатся в учебнике по химии за 9 класс.

Детали: В украинском учебнике по химии для 9 класса школьникам советуют пить раствор соды от кашля и онкозаболеваний. На это обратила внимание пользователь Facebook Инна Домина.

«Мне действительно нравится учебник по химии для 9 класса Савчин М.М. — доступно и структурировано представлен базовый материал. Но что же нам делать с научностью школьных учебников? Когда уже наконец в учебниках будут подаваться новости современной науки, а не тренды нетрадиционной медицины с сайта Ассоциации пенсионеров?», — говорится в сообщении.

Так, в учебнике говорится, что водный раствор соды советуют пить для «профилактики и лечения онкозаболеваний, смягчения кашля при простуде» и при других заболеваниях.

Стоит отметить, что этот учебник издали в 2017 году, он рекомендован Министерством образования и науки Украины.

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