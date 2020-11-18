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Новости > В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой

В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой

Автор: «Фраза»
18.11.20 19:32
1979
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой

Главное: Украинским школьникам советуют с помощью раствора соды лечить онкозаболевания и кашель. Такие «рекомендации» содержатся в учебнике по химии за 9 класс.

Детали: В украинском учебнике по химии для 9 класса школьникам советуют пить раствор соды от кашля и онкозаболеваний. На это обратила внимание пользователь Facebook Инна Домина.

«Мне действительно нравится учебник по химии для 9 класса Савчин М.М. — доступно и структурировано представлен базовый материал. Но что же нам делать с научностью школьных учебников? Когда уже наконец в учебниках будут подаваться новости современной науки, а не тренды нетрадиционной медицины с сайта Ассоциации пенсионеров?», — говорится в сообщении.

Так, в учебнике говорится, что водный раствор соды советуют пить для «профилактики и лечения онкозаболеваний, смягчения кашля при простуде» и при других заболеваниях.

Стоит отметить, что этот учебник издали в 2017 году, он рекомендован Министерством образования и науки Украины.

В тему: Директор одной из киевских школ Дмитрий Ламза рассказал об очень странном задании в одном из учебников для третьеклашек. В нем речь идет об алкоголе.

В феврале нынешнего года на страницах учебника по «Всемирной истории» для десятого класса обнаружили фотографию актера Киану Ривза в качестве строителя небоскреба. Экс-министр Анна Новосад тогда публично признавала ошибку и обещала «тотальные проверки».

Тэги: общество, здоровье, школа, учебник, образование, онкологические заболевания, кашель, курьезы, новости Украины, сода

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