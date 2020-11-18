Стало известно состояние Зеленского, болеющего коронавирусом

Главное: Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала, как сейчас себя чувствует Владимир Зеленский, который 9 ноября заразился коронавирусом. Также она рассказала о состоянии здоровья главы ОП Андрея Ермака.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский, который 9 ноября заразился коронавирусом, чувствует себя лучше, он продолжает работать в онлайн-режиме. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, пишет «Укринформ».

«Здоровье президента Владимира Зеленского улучшается каждый день. Уже нет кашля, он держится бодро и продолжает работать. В частности, проводит совещания по селектору и международные телефонные звонки. На этой неделе запланированы события с участием президента в онлайн-режиме, о чем мы будем сообщать на сайте», — сказала Мендель.

Она также добавила, что глава Офиса президента Андрей Ермак, который получил положительный результат теста на коронавирус в тот же день, что и Зеленский, также выздоравливает.

В тему: СМИ узнали, кто мог заразить Зеленского коронавирусом.

Стало известно, во сколько обходится лечение Зеленского от коронавируса.