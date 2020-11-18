Стало известно, уйдет ли Верховная Рада на карантин из-за коронавируса

Главное: Верховная Рада не станет уходить на карантин. Стало ясно, почему.

Детали: Верховная Рада не будет уходить на карантин из-за COVID-19. Об этом заявил первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко, которого цитирует «Интерфакс-Украина».

Политик сказал: «Парламент не может уйти на карантин – это такой орган, который должен работать постоянно».

Он добавил: «У нас есть опыт этой весны, когда мы немного меняли календарный план и работали в формате внеочередных заседаний».

Нардеп говорит: «Пока идет бюджетный процесс, и существуют другие задачи, требующие срочного решения, Верховная Рада будет работать в формате комитетов, внеочередных заседаний, календарного плана сессии».

Александр Корниенко отметил: «Секретариаты комитетов уходят незамедлительно на самоизоляцию, если есть заболевшие. В парламенте проводят все противоэпидемиологические мероприятия, во время каждого перерыва пленарного заседания зал кварцуют, все дезинфицируют».

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