Стало известно, уйдет ли Верховная Рада на карантин из-за коронавируса

Главное: Верховная Рада не станет уходить на карантин. Стало ясно, почему.
Детали: Верховная Рада не будет уходить на карантин из-за COVID-19. Об этом заявил первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко, которого цитирует «Интерфакс-Украина».
Политик сказал: «Парламент не может уйти на карантин – это такой орган, который должен работать постоянно».
Он добавил: «У нас есть опыт этой весны, когда мы немного меняли календарный план и работали в формате внеочередных заседаний».
Нардеп говорит: «Пока идет бюджетный процесс, и существуют другие задачи, требующие срочного решения, Верховная Рада будет работать в формате комитетов, внеочередных заседаний, календарного плана сессии».
Александр Корниенко отметил: «Секретариаты комитетов уходят незамедлительно на самоизоляцию, если есть заболевшие. В парламенте проводят все противоэпидемиологические мероприятия, во время каждого перерыва пленарного заседания зал кварцуют, все дезинфицируют».
В тему: 18 ноября 2020 года мы писали, что Украину накрыла мощнейшая вспышка коронавируса.