На YouTube появится новый вид надоедливой рекламы

Главное: На YouTube станет еще больше рекламы. Придуман новый ее вид.
Детали: Рекламы на YouTube будет еще больше. Как сообщает портал, ее начнут вставлять также в формате аудио.
Отмечается, что такая реклама уже появилась в рамках бета-тестирования.
Известно, что аудиореклама включается в роликах с неподвижным изображением или простой анимацией.
На YouTube говорят: «Данный вид рекламы получит распространение среди тех пользователей, что предпочитают слушать подкасты или аудиозаписи, не включая дисплей своего устройства».
Отключить ее смогут только владельцы подписки YouTube Premium.
В тему: 2 ноября 2020 года мы писали, что названо самое популярное видео на YouTube в мире.