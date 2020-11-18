На YouTube появится новый вид надоедливой рекламы

Главное: На YouTube станет еще больше рекламы. Придуман новый ее вид.

Детали: Рекламы на YouTube будет еще больше. Как сообщает портал, ее начнут вставлять также в формате аудио.

Отмечается, что такая реклама уже появилась в рамках бета-тестирования.

Известно, что аудиореклама включается в роликах с неподвижным изображением или простой анимацией.

На YouTube говорят: «Данный вид рекламы получит распространение среди тех пользователей, что предпочитают слушать подкасты или аудиозаписи, не включая дисплей своего устройства».

Отключить ее смогут только владельцы подписки YouTube Premium.

В тему: 2 ноября 2020 года мы писали, что названо самое популярное видео на YouTube в мире.