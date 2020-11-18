На Полтавщине УПЦ проводит экологический челлендж в защиту окружающей среды

Главное: В Полтавской области священники Украинской Православной Церкви запустили экологический челлендж по защите окружающей среды.

Детали: В рамках проекта на прихрамовой территории Свято-Макариевского кафедрального собора священники посадили деревья, как символ жизни и благосостояния и передали эстафету другому храму, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Полтавской епархии.

«Цель этого проекта призвать всех людей творить благо, так как карантин не отменяет добрых дел, — говорится в сообщении. — Поэтому священство Полтавской епархии в разных храмах будет призывать людей к помощи ближним, к преодолению экологических проблем, к устранению загрязнения окружающей среды».

Эстафету духовенство собора передало клиру и прихожанам храма прп. Серафима Саровского.

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