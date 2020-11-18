Стало известно, сколько часов ночью должен спать здоровый человек

Главное: Сколько часов ночью должен спать человек? Об этом рассказали ученые.

Детали: Стало известно, сколько нужно спать ночью, чтобы не было проблем с сердцем. Об этом поведали американские исследователи из Тулейнского университета в Новом Орлеане.

Ученые утверждают: «У людей с наиболее здоровым режимом сна риск сердечных заболеваний значительно ниже».

Оптимальный сон должен продолжаться каждую ночь от семи до восьми часов.

Отмечается, что в ходе работы был проведен анализ данных более чем 400 тысяч людей 37-73 лет.

У тех людей, у которых была диагностирована сердечная недостаточность, отмечались и проблемы со сном: бессонница, частое просыпание из-за собственного храпа и короткая продолжительность самого сна.

В тему: ранее стало известно, сколько часов должны спать пожилые люди.