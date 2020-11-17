Стали известны имена мэров еще четырех городов

Главное: Стали известны результаты выборов городского головы в Херсоне, Одессе, а также Каменце-Подольском Хмельницкой области и Украинке Киевской области. Во всех городах, кроме Одессы, победу одержали новые кандидаты.

Детали: Действующий городской голова Одессы Геннадий Труханов побеждает во втором туре выборов во всех районах города. Как сообщает 048.ua со ссылкой на местную территориальную избирательную комиссию, всего за него проголосовали 93921 человек, тогда как за кандидата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Николая Скорика — 72974 чел.

Отметим, что таким образом Труханов становится мэром в третий раз, начиная с 2014 года.

В то же время городским головой Херсона станет народный депутат Игорь Колыхаев, представляющий «Партию Игоря Колыхаева «Нам здесь жить». За него проголосовали 34125 избирателей, что составляет 63,59% от пришедших на избирательные участки. Как сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии, он обошел депутата местного городского совета Владимира Сальдо, бывшего мэром с 2002 по 2012 годы.

Каменец-Подольская городская территориальная избирательная комиссия установила результаты второго тура на выборах мэра, согласно которым победил выдвиженец от ВО «Свобода» Михаил Поситко. Как сообщает «Опора», он набрал 58,33% голосов избирателей и обошел лидировавшего в первом туре самовыдвиженца Владимира Мельниченко.

В Украинке Киевской области победу одержал кандидат от «Европейской солидарности» Александр Туренко. Набрав 51,5% он обошел представительницу «Слуги народа» Оксану Кирилюк.

В тему: 15 ноября 2020 года состоялись вторые туры выборов городских голов в Луцке, Краматорске, Украинке, Одессе, Сумах, Херсоне и Каменце-Подольском.

По данным ЦИК, явка на них составила 24%, что на 8% меньше, чем на выборах 25 октября.