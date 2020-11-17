Митрополит Антоний рассказал о том, куда уводит вера в сомнительные чудеса

Главное: Рассудительность — жизненно необходимая добродетель.

«Без какого качества сегодня не выжить? Без рассудительности. "Не верь всему, что видишь, даже если соль выглядит, как сахар", — гласит восточная мудрость. А святые отцы Церкви говорят: где нет рассуждения, там нет добра», — написал владыка Антоний.

Он подчеркнул, что ко всему происходящему вокруг, к словам и обещаниям нужно подходить с осторожностью и осмотрительностью. «Нельзя ничего принимать на веру безрассудно! Обязательно нужно тщательно рассмотреть, разузнать, испытать, а уж потом принимать решение и делать выводы», — написал архиерей.

Владыка Антоний привёл слова преподобного Иоанна Лествичника, которыми тот учил монахов, как нужно относиться к поиску духовника, и которые применимы для всех нас при любых жизненных выборах: «Когда мы... желаем... вверить наше спасение кому-нибудь, то ещё прежде вступления на сей путь, если мы имеем сколько-нибудь проницательности и рассуждения, мы должны рассматривать, испытывать и даже искусить сего кормчего, чтобы не попасть нам вместо кормчего на простого гребца, вместо врача — на больного, вместо бесстрастного — на человека, обладаемого страстями, вместо пристани — в пучину и таким образом не найти готовой погибели».

«К сожалению, редко кто из нас удосуживается потратить силы и время на поиск истины. Мы запросто верим тому, что нам говорят и внушают. По лени и легковерию доверяем первому встречному и даже не стараемся хоть где-то перепроверить полученную информацию. Нам всем нужно упражняться в рассудительности, стяжать с Божией помощью эту добродетель, жизненно необходимую ныне. Иначе однажды в решающий момент наше легковерие может сыграть плохую шутку с нами», — отметил митрополит

«Святые отцы неоднократно говорили, что самым великим чудотворцем будет антихрист и ему будут верить, им будут восхищаться. Все примут его за Христа вследствие легковерия и невежества. Вера в разные сомнительные чудеса уводит человека от настоящей веры. Вера в истину спасает, а вера в ложь губит», — заключил митрополит Антоний.