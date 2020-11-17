Главные новости за 16 ноября 2020 года

- Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко снова сменила образ. Нардеп обновила прическу и, вероятно, увеличила губы, а также сделала подтяжку на лице.

- Гибель рыбы зафиксирована в водах Азовского моря. Экологическое ЧП произошло в Молочном лимане.

- В Украине ожидаются осадки. Прогнозируется снег.

- За сутки в Украине коронавирусом заболели 9 832 человека. Появились официальные цифры.

- Пандемия коронавируса закончится к концу 2021 года. Такое предположение сделал один из разработчиков вакцины Угур Сахин.

- В сборной Украины по футболу зафиксировано еще три случая коронавируса. Позитивные тесты сдали Эдуард Соболь, Евгений Макаренко и Дмитрий Резник.