В ВОЗ сделали страшное заявление по поводу пандемии коронавируса

Главное: Вакцина не спасет мир от пандемии коронавируса. Об этом говорят в ВОЗ.

Детали: Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сделал резонансное заявление. Он опубликовал его у себя в социальных сетях.

Медицинский чиновник заявляет: «С начала пандемии коронавируса мы все знали, что вакцина будет необходима, чтобы контролировать пандемию. Сейчас важно понимать, что она дополнит остальные инструменты, а не заменит их».

Также сообщается: «Вначале доступ к вакцине будет ограничен, поэтому приоритет в ее получении будет у медиков, людей старшего возраста и имеющих хронические заболевания. Это, надеюсь, снизит количество смертей и позволит справиться системе здравоохранения, но вирусу есть куда двигаться».

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