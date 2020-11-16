Создатель вакцины от коронавируса рассказал, когда планета вернется к нормальной жизни

Главное: Пандемия коронавируса закончится к концу 2021 года. Такое предположение сделал один из разработчиков вакцины Угур Сахин.

Детали: Соучредитель компании BioNTech и один из разработчиков наиболее перспективной вакцины от коронавируса в мире, профессор Угур Сахин назвал примерные сроки окончания пандемии.

Он считает, что планета сможет вернуться к нормальной жизни к концу 2021 года, пишет BBC.

«Уверен, что передача вируса от человека к человека будет снижена благодаря такой эффективной вакцине. Возможно, снижение будет не на 90%, а на 50%, но это также может привести к резкому сокращению темпов распространения», — заявил Сахин.

По его мнению, эта зима все еще будет сложной. Он считает, что воздействие вакцины COVID-19 будет значительным уже летом и к следующей зиме жизнь должна вернуться в нормальное русло.

В тему: Вакцина от коронавируса в Украину может быть завезена во втором квартале 2021 года. Первая партия составит около 1,25 млн доз.