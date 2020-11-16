Доктор Комаровский рассказал, кому не страшен коронавирус

Главное: Известный врач Евгений Комаровский заявил, что некоторые люди вовсе не заболеют коронавирусом. Дело в том, что иммунная система у некоторых людей неуязвима перед этой заразой.

Детали: Ежедневная статистика новых случаев заболевания Covid-19 в Украине пугает огромными цифрами, но известный украинский педиатр Евгений Комаровский считает, что некоторые люди имеют врожденный иммунитет к коронавирусной инфекции. Такое мнение он высказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое опубликовал ресурс «Гордон».

Комаровский отметил, что к коронавирусу у достаточно большого количества людей, по-видимому, есть врожденный иммунитет, который защищает их от заболевания.

«Да, переболеют не все. Кто-то не может этим заболеть просто по определению. У него такая иммунная система, что ее коронавирус победить не может. И таких людей немало», — сказал доктор.

Вторым фактором, который может снизить заболеваемость, Комаровский назвал коллективный иммунитет. Хотя он вырабатывается не у всех переболевших. Например, в Нью-Йорке антитела обнаружили всего у 30%, несмотря на вспышку Covid-19.

«То есть нам всем до коллективного иммунитета, то есть до 60–70%, еще очень долго. Но уже ж известно всем, что огромное количество людей переболевает. У них нет антител или они обнаруживаются в ничтожном количестве. Но иммунная система оставляет клетки памяти — она может в дальнейшем справляться с инфекцией. То есть наличие антител необязательно. Их может не быть, но ты защищен. Они есть — они просто не выявляются», — пояснил педиатр.

Поэтому, по его словам, сейчас трудно определить, на каком именно этапе формирования коллективного иммунитета мы находимся.

«Потому что значительное количество людей, которые не заболеют или которые переболели или переболели очень легко, или вообще бессимптомно перенесли это все. И в результате мы и выйдем рано или поздно на то, что мы выясним, что смертность, летальность на уровне гриппа», — резюмировал Комаровский.

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