Коронавирус продолжает «косить» ряды сборной Украины по футболу

Главное: В сборной Украины по футболу зафиксировано еще три случая коронавируса. Позитивные тесты сдали Эдуард Соболь, Евгений Макаренко и Дмитрий Резник.

Детали: Накануне решающего поединка Лиги наций сборная Украины по футболу понесла очередные кадровые потери. Как сообщает телеграмм-канал «Тайны футбола», позитивные тесты на коронавирус сдали Эдуард Соболь, Евгений Макаренко и Дмитрий Резник.

Напомним, что по этой же причине Андрей Шевченко не досчитался четверых игроков перед субботним матчем с Германией.

В тему: Андрей Шевченко вызвал в сборную Украины еще трех футболистов. Это Сергей Булеца, Александр Назаренко и Георгий Судаков.