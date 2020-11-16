Страшный пожар в частном доме унес жизни трех малышей

Главное: В Днепропетровской области произошел пожар в частном доме. Погибли три ребенка.

Детали: В селе Быково Днепропетровской области в воскресенье, 16 ноября, произошел страшный пожар в частном доме. Об этом сообщают в ГСЧС.

Спасатели информируют, что жертвами огня стали три малыша – 2014, 2016 и 2018 годов рождения. Их тела были найдены после ликвидации пожара на месте ЧП.

Отмечается, что площадь огня составила двадцать пять квадратных метров. Пламя тушили семь спасателей и две единицы техники.

В тему: 4 ноября 2020 года мы писали, что в Черкасской области заживо сгорели пенсионеры и крошечный ребенок.