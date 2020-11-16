Молдаване выбрали себе нового президента

Главное: В Молдове прошли президентские выборы. Стало известно имя нового лидера страны.

Детали: Президентом Молдовы станет женщина. На прошедших в воскресенье выборах главы государства победу одержала Майя Санду.

Как сообщает ЦИК после обработки всех бюллетеней второго тура, она набирает 57,75 % голосов.

48-летняя Майя Санду – экономист и бывший премьер страны, она является лидером партии «Действие и солидарность».

На второй срок шел и действующий президент Игорь Додон, но набрал лишь 42,25%.

В тему: 16 октября 2020 года мы писали, что молдаван заставят учить русский язык.