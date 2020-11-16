Запорожский митрополит УПЦ назвал одну из главных ошибок родителей

Главное: Сегодня молодое поколение слышит от своих родителей, как правило, ропот на жизнь, осуждение, недовольство и возмущение, нередко ещё и пересыпанное матерными словами.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ , об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука написал в своем Телеграм-канале в день памяти праведного Петра Калнышевского.

По его словам, святой Пётр был прославлен Церковью в первую очередь за своё смирение. «Последние 25 лет своей жизни этот человек провёл в каменном плену (в каземате в Соловецком монастыре, как политический заключённый. — Ред.). Находясь в сырости заточения, почти не видя солнца, Пётр Калнышевский долгие годы молился за своих врагов, как за друзей», — написал владыка Лука.

«Не нужно думать, что такого человека, как кошевой атаман Запорожского Войска, могла бы удержать в застенках какая-то монастырская стража. Стоило ему только захотеть, и он бы вольной птицей выпорхнул из этой темницы и нашёл огромное количество людей, которые согласились бы пойти за ним хоть на край света. Но святой Пётр выбрал другой путь. Он пошёл дорогой смирения, терпения, прощения, покаяния и молитвы. В этом была суть его подвига, и именно по этой причине он прославлен у Бога», — продолжил архиерей.

Сегодня же, отметил архиерей, после того как людям многие годы говорили о том, что права человека превыше всего, «они готовы возмущаться по поводу каждой мелочи: им что-то не так сказали, их не так обслужили, к ним несправедливо отнеслись, им грубо ответили и пр.».

По его мнению, страшно то, что к тому же чуть ли не с садика приучают и детей. «Сколько бедные учителя терпят от пап и мам своих учеников за то, что родителям показалось, что к их детям в школе отнеслись недостаточно уважительно. Такие понятия как смирение, терпение, снисхождение уже скоро вообще будут забыты. Даже простое уважительное отношение к другому человеку, которое должно быть в семье привито ребёнку "по умолчанию", сегодня становится редкостью. Всё, что слышит молодое поколение от родителей — это ропот, осуждение, недовольство и возмущение, нередко пересыпанное еще и матерными словами», — написал митрополит.

Именно с такого, неправильного, воспитания, по мнению владыки Луки, «начинается окончательное уничтожение нации и народа».

«Вспоминая подвиг святого праведного Петра Калнышевского, давайте задумаемся, прежде всего, о собственной жизни. Ведь если мы хотим спасения себе и нашим детям, то нам нужно научиться подражать кошевому атаману в терпении, смирении, прощении и любви», — заключил митрополит Лука.