Предстоятель УПЦ считает, что Церковь вступила в апокалиптическую эпоху

Степанов, Шмигаль та Костюк і закупка тестів на COVID-19
Степанов, Шмигаль та Костюк і закупка тестів на COVID-19
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